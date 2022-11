Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Gefährliche Körperverletzung

Betrunkener schlägt Passant mit einer Bierflasche

Ulm (ots)

Am Montag gegen 18:50 Uhr querte der 43jährige Geschädigte beim Bahnhof Biberach an einer Fußgängerampel die Straße. Ein 22jähriger Täter schlug ihm dort unvermittelt eine Bierflasche auf den Kopf. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß. Der Geschädigte erlitt hierbei Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in die Klinik verbracht werden. Im Rahmen der Fahndung und durch Zeugenhinweise konnte der Täter durch eine Streife des Polizeireviers Biberach am Bahnhof Biberach vorläufig festgenommen werden. Der Täter hatte zur Tatzeit zwei Promille und wurde zur Blutentnahme in die Klinik verbracht. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Täter in eine Gewahrsamszelle des Polizeireviers Biberach verbracht. Er wird im Laufe des Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg dem zuständigen Haftichter vorgeführt. Ermittlungen zum genauen Tathergang und Motiv des 22jährigen Täters wurden vom Polizeirevier Biberach aufgenommen und dauern derzeit noch an. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Susanne Holzmüller/Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2160248)

