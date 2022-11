Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fußgängerin schwer verletzt

Frontal erfasst wurde eine 43jährige Frau von einem Auto in der Ulmer Innenstadt.

Ulm (ots)

Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 29jähriger Mann mit seinem Toyota von der Karlstraße kommen in Richtung Ludwig-Erhard-Brücke und übersah eine Fußgängerin. Die Frau überquerte gerade die Karlstraße. Bei dem Zusammenstoß erlitt diese schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in eine Ulmer Klinik verbracht werden. An dem Toyota entstand ein Schaden von mindestens 1000 EU. Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 2160409)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell