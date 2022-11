Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm/Blaustein - Mit Eiern geworfen

Ein seltsames Verständnis von Halloween-Streichen hatten mehrere Jugendliche im Bereich der Ulm-Weststadt und in Blaustein

Ulm (ots)

Der erste Eierwurf ereignete sich gegen 20.30 Uhr in der Straße Beim Kessel in Ulm. Dabei warfen bislang Unbekannte gleich zwei Eier durch das geöffnete Wohnzimmerfenster einer 42jährigen Frau. Gegen 21.45 Uhr wurden drei Jugendliche im Bereich des Bad Blau in Blaustein mit Eiern beworfen. Die ebenfalls jugendlichen Werfer konnten zur Rede gestellt werden. Die jeweils 14 und 16 Jahre alten Beteiligten riefen die Polizei. Kurze Zeit später kam ein weiterer Eierwurf zur Anzeige. Dabei schlug gegen 22.40 Uhr ein Ei an der Fahrertüre eines Mercedes ein. Mit dem war ein 29jähriger Mann in der Ulmer Einsteinstraße unterwegs. Durch Aufprall entstand eine Delle in der Türe. Der Mercedesfahrer erkannte den Werfer in einer Gruppe Jugendlicher.

