Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Autos in Engelskirchen aufgebrochen

Engelskirchen (ots)

In Engelskirchen sind Unbekannte in der vergangenen Nacht (22. / 23. März) in mehrere Autos eingebrochen. Die Täter stahlen diverse Gegenstände aus den Fahrzeugen.

In der Ringstraße brachen die Täter zwischen 15 Uhr und 23.30 Uhr in einen Toyota Van ein. Sie entwendeten zwei Gartengeräte der Marke Stihl sowie einen Arbeiterhelm. Ein Zeuge wurde um 23.30 Uhr durch ein klirrendes Geräusch wach. Als er nachschaute, sah er, wie sich eine weibliche Person an dem Toyota zu schaffen machte. Die Person wird wie folgt beschrieben: 1,65 bis 1,7 Meter groß. Sie hatte lange dunkle Haare die zu einem Zopf gebunden waren und trug dunkle Kleidung. Eine weitere männliche Person wartete laut Zeugenaussage in einem schwarzen Kleinwagen.

Zwischen 17 Uhr und 7.30 Uhr klauten Diebe Werkzeuge aus einem Opel Combo. Der Wagen war in der Bergische Straße abgestellt. Die hintere Scheibe eines Land Rover schlugen Unbekannte auf der Straße "Ehreshoven" ein. Hier nahmen sie zwischen 18 Uhr und 6.45 Uhr eine Arbeitsjacke mit. Bei einem auf der Wohlandstraße abgestellten Mercedes Sprinter schlugen die Kriminellen die Scheibe der Beifahrerseite ein und ließen ein Apple Ladegrät mitgehen. Diese Tat ereignete sich zwischen 21.30 Uhr und 5.30 Uhr. Hinweise zu den Diebstählen nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell