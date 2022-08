PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++Tödlicher Verkehrsunfall auf A3 zwischen Limburg und Bad Camberg+++

Wiesbaden (ots)

(pa / Im) Am Montagmittag ereignete sich auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Limburg-Süd und Bad Camberg ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Person ums Leben kam.

Gegen 13.30 Uhr befuhr ein 46-Jähriger rumänischer Staatsangehöriger mit einem britischen Kleintransporter die Autobahn in südlicher Fahrtrichtung. In Höhe des sogenannten "Werschauer Loch", Gemarkung Brechen, befand sich zu diesem Zeitpunkt ein Stauende. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Fahrzeugführer des Kleintransporters einem auf der rechten Fahrspur stehenden Sattelzug - mutmaßlich ungebremst - auf. Der 46-Jährige zog sich bei dem Zusammenstoß erhebliche Verletzungen zu, denen er noch an der Unfallstelle erlag. Für die Dauer der Maßnahmen an der Unfallstelle, die sich bis in den späten Nachmittag zogen, war die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt für ca. 90 Minuten voll und anschließend auf zwei der drei Fahrspuren gesperrt. Der Verkehr staute sich auf ca. 20 km bis zur Anschlussstelle Diez zurück. Nach den Aufräum- sowie Bergungsarbeiten wurde die A 3 gegen 19:15 Uhr wieder komplett freigegeben.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 60.000,- EUR.

