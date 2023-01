Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte Frau entwendet Spardose - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Gegen 9.45 Uhr betrat eine bisher unbekannte Frau gestern (17.1.) einen Friseursalon in der Eschstraße. Dort gab sie gegenüber einer 56-jährigen Mitarbeiterin zunächst an, sie habe einen Termin und lenkte diese dadurch im Bereich des Empfangstresens ab. Dann verließ die Frau zügig das Geschäft. Die Mitarbeiterin stellte kurz darauf fest, dass eine Trinkgeld-Spardose, die sich auf dem Tresen befand, fehlte. Die bisher Unbekannte ist etwa 35 bis 45 Jahre alt, 160 bis 170cm groß und hatte eine blaue Krücke bei sich, da sie humpelte. Zum Tatzeitpunkt trug die Frau eine hellgraue Jeans und eine dunkle Jacke. In dem Sparschwein war eine zweistellige Summe Bargeld. Die Polizei Herford bittet Zeugen, die Angaben zu der bisher Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

