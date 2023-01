Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß zwischen Auto und E-Scooter - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Herford (ots)

(jd) Eine 20-jährige Herforderin fuhr am Dienstag (17.1.) gegen 12.05 Uhr mit ihrem E-Scooter auf dem Geh-Radweg neben der Enger Straße in Richtung Umgehungsstraße. Auf Höhe eines Supermarktes passierte sie eine für sie Grünlicht zeigende Ampel, um auf dem E-Scooter geradeaus weiterzufahren. In gleicher Richtung fuhr zeitgleich ein bisher unbekannter Autofahrer, der auf den Parkplatz abbiegen wollte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Der Autofahrer verließ sein Fahrzeug und erkundigte sich nach dem Wohlergehen der 20-Jährigen, die bei dem Unfall leicht verletzt wurde. Allerdings tauschten beide keine Kontaktdaten aus. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen und bittet daher den bisher unbekannten Unfallbeteiligten oder weitere Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell