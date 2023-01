Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Bundespolizei holt alkoholisierten Mann aus Gleisbereich

Kassel (ots)

Am gestrigen Tag (2.1./14:30 Uhr) wurde der Bundespolizeiinspektion Kassel mitgeteilt, dass eine männliche Person im Gleisbereich in der Nähe der Tannenwalbrücke liegt. Es wurde umgehend eine Gleissperrung veranlasst und eine Streife fuhr den Ereignisort mit Sonder- und Wegerechten an. Minuten später konnte die Streife einen 29-jährigen Mann vor Ort feststellen und aus dem Gleisbereich bringen.

Aufgrund seines stark alkoholisierten Zustandes, wurde der Mann für weitere Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,58 Promille. Da der betrunkene Mann sehr starke Ausfallerscheinungen hatte und über Unwohlsein klagte, wurde ein Rettungswagen verständigt. Anschließend wurde er für weitere Untersuchungen in das ,,Rotes Kreuz Krankenhaus'' gebracht.

Durch den Vorfall erhielten 9 Züge insgesamt 128 Minuten Verspätung.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell