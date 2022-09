Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Einbruch in Einfamilienhaus

Overath (ots)

Am Montag (19.09.) sind unbekannte Täter zwischen 09:00 Uhr und 12:30 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Straße Luisenhöhe in Vilkerath eingebrochen. Durch gewaltsames Aufhebeln der Terrassentür brach diese stellenweise aus der Verankerung, wodurch sich die Einbrecher Zutritt zum Haus verschafften.

Zahlreiche Schränke und Schubladen wurden durchwühlt; nach ersten Erkenntnissen der Bewohner entwendeten die Täter ein Sparschwein inklusive Münzgeld. Ob noch weitere Gegenstände entwendet wurden, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht festgestellt werden.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und veranlasste eine Spurensicherung. Hinweise zu diesem Einbruch nimmt die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

