BPOL-KS: Süßwarenautomaten beschädigt - Bundespolizei sucht Zeugen

Marburg / Melsungen (ots)

Bislang Unbekannte beschädigten am Samstagnachmittag (31.12. / 15:25 Uhr) einen Süßwarenautomaten am Bahnsteig 5/8 im Bahnhof Marburg. Eine auf Bahnsteig 1 stehende Zugbegleiterin gab an, dass fünf Jugendliche zuvor die Gleise überschritten und anschließend gegen den Automaten getreten haben. Süßwaren konnten nicht entnommen werden.

Der zweite Fall ereignete sich am Neujahrstag gegen 15:20 Uhr im Bahnhof Melsungen. Bislang unbekannte Täter versuchten den auf Bahnsteig 1 stehenden Süßwarenautomaten mittels Werkzeug aufzuhebeln. Dadurch wurde der Automat massiv beschädigt. Hier konnten ebenfalls keine Süßwaren entnommen werden.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu den Fällen machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

