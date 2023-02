Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Außenspiegel an Auto beschädigt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Seinen Ford stellte am Mittwoch, 08.02.2023 gegen 10.00 Uhr ein 76 Jahre alter Mann gegenüber dem Busbahnhof in der Bahnhofstraße ab. Als er rund 20 Minuten später zu seinem Auto zurückkehrte, war der Außenspiegel an der Fahrerseite eingeklappt und beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

