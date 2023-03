Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag, 10./11.03.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Verkehrsunfall zwischen 2 Pkw

Am Freitagvormittag ist es in Wiesmoor zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw gekommen, als ein 64-jähriger Mann aus Wiesmoor den Kornblumenweg befuhr und an der Einmündung Narzissenstraße den bevorrechtigten, 40-jährigen Mann aus Wiesmoor übersah. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden beide Beteiligten nicht verletzt, jedoch kam es zu erheblichem Sachschaden an beiden Pkw.

Ihlow - Unerlaubt vom Unfall entfernt

Am Freitagvormittag kam es in der Straße "Achter de Tunen" zu einem Verkehrsunfall, wobei sich der Verursacher von der Unfallörtlichkeit entfernt hat, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Hierbei wurde durch das Unfallfahrzeug ein Parkbügel einer privaten Grundstückszufahrt beschädigt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Aurich zu melden.

Kriminalitätsgeschehen

Ihlow - Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein auf dem Pendlerparkplatz nahe der Autobahnauffahrt abgestellter Pkw Hyundai von unbekannten Personen beschädigt. Wer Hinweise zu diesem Tatgeschehen oder andere, auffällige Beobachtungen im Nahbereich des Tatortes gemacht hat, wendet sich bitte an die Polizei in Aurich.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Bei Glätte von der Fahrbahn abgekommen

Erheblicher Sachschaden entstand am Freitag, gegen 11.10 Uhr, an einem PKW, mit dem eine 19-jährige auf der Landesstraße 26 von Marienhafe in Richtung Wirdum unterwegs war. Die Fahrbahn war zum Teil glatt. Ungefähr in Höhe Klein Buschhaus geriet sie mit ihrem Citroen nach rechts von der Fahrbahn ab und in den Fahrbahnseitenraum. Die 19-jährige wurde leicht verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Der PKW musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

PKW schleudert nach Zusammenstoß auf Grundstück

In Hage, Kreuzung Halbemonder Straße/ Hilgenbur/ Am Edenhof, kam es am Freitagvormittag, gegen 11.35 Uhr, zu einem Unfall mit erheblichem Sachschaden. Der Fahrer eines Peugeot war auf der Halbemonder Straße von Hage kommend in Richtung Halbemond unterwegs. Eine PKW - Fahrerin wollte aus der Straße Hilgenbur kommend die Halbemonder Straße in Richtung Am Edenhof überqueren. Vermutlich übersah sie den von links kommenden PKW. Es kam zum Zusammenstoß, der Peugeot schleuderte nach dem Zusammenstoß auf ein dort angrenzendes Grundstück. Dort wurde dann noch ein Zaun beschädigt und das Erdreich aufgewühlt. Die Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Zusammenstoß beim Einfädeln

Auf der Bahnhofstraße in Norden wechselte am Freitag, gegen 12.50 Uhr, ein Skodafahrer auf den linken Fahrstreifen, da sich die Straße an der Stelle von zwei auf eine Fahrspur verengt. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem in gleicher Richtung fahrenden Volkswagen. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt.

Glätteunfall in der Nacht

Auf der Suurhuser Straße in Hinte geriet in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 01 Uhr ein Renault aufgrund Straßenglätte von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Graben. Der Unfall endete glimpflich. Nach der Bergung des PKW wurde festgestellt, dass weder an diesem noch an der Böschung Schäden entstanden waren.

Betrunkener PKW- Fahrer will Zeugen angreifen und leistet Widerstand

Am Freitagabend, um ca. 20.45 Uhr, gingen Hinweise auf einen sehr aggressiv und auffällig fahrenden PKW-Fahrer im Bereich der Gewerbestraße in Norden ein. Eine zeitnah eintreffende Funkstreifenwagenbesatzung traf dann vor Ort auf den PKW -Fahrer, der zu dieser Zeit seinen PKW verlassen hatte und gewaltsam einen Zeugen, der in seinem PKW saß, aus dem Auto zerren wollte. Das wollten die Polizeibeamten natürlich verhindern und versuchten, den Aggressor vom Wagen des Zeugen zu entfernen. Dieser widersetzte sich und musste von den Beamten überwältigt werden. Dabei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Nachdem der 29-jährige dann einigermaßen zur Raison gebracht werden konnte, wurde dieser auf seine Verkehrstüchtigkeit überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass der Atemalkoholwert annähernd 2 Promille betrug. Weiterhin besteht der Verdacht, dass auch Drogen konsumiert wurden. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Kriminalitätsgeschehen

Verwirrter Mann unterwegs

Am Freitag, zwischen 14.30 Uhr und 14.50 Uhr, kam es durch einen 27-jährigen Mann aus Emden zu diversen Straftaten. Nachdem er aus einer Garage in der Cirksenastraße eine Holzstange entwendet hatte, ging der Mann los und zertrümmerte mit der Stange eine Dekofigur. Anschließend lief er in die Jannes - Ohling- Straße und demolierte zwei PKW. In einem Fall schlug er gegen einen abgestellten PKW und beschädigte diesen. Bei einem weiteren, vorbeifahrenden PKW schlug er mit der Strange eine Seitenscheibe ein. Die 33-jährige Insassin des PKW wurde durch Glassplitter leicht verletzt. Der Verursacher wurde aufgrund seines psychischen Zustandes ins Krankenhaus gebracht.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrradfahrerin

Am Freitagvormittag kam es in Wittmund, Auricher Straße/Breslauer Straße, zu einem Verkehrsunfall. Ein 23jähriger Wittmunder wollte mit seinem Pkw von der Breslauer Straße in die Auricher Straße abbiegen und übersah hierbei eine bevorrechtigte, 29jährige Wittmunderin auf ihrem Fahrrad. Durch den Zusammenstoß wurde die Radfahrerin leicht verletzt. Es entstand leichter Sachschaden.

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger

Am Freitagabend kam es in Neuharlingersiel zu einem Verkehrsunfall. Eine 72jährige Pkw-Fahrerin aus Neuharlingersiel wollte mit ihrem Pkw vom Von-Eucken-Weg in den Seriemer Weg abbiegen und übersah im Einmündungsbereich einen 65järhigen Fußgänger aus Hünstetten. Dieser wurde leicht verletzt. Es entstand leichter Sachschaden.

Verkehrsunfall bei Glätte

Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es am Freitagabend in Bentstreek. Ein 35jähriger Fahrer eines Pkw aus Zetel kam auf dem Zeteler Weg auf winterglatter Fahrbahn von der Fahrbahn ab. Hierbei wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt. Es entstand leichter Sachschaden.

