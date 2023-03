POL-AUR: Aurich - Unfallflucht

Leezdorf (ots) - Leezdorf - Zusammenstoß an Kreuzung In Leezdorf hat sich am Donnerstagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 88 Jahre alter Opel-Fahrer war gegen 8.30 Uhr auf dem Moortunweg unterwegs und missachtete nach derzeitigem Erkenntnisstand an der Kreuzung zur Leezdorfer Straße die Vorfahrt eines 44-jährigen VW-Fahrers. Der VW-Fahrer fuhr zu diesem Zeitpunkt auf der Leezdorfer Straße in Richtung Halbemond. ...

