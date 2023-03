POL-AUR: Aurich - Autos zerkratzt

Norderney (ots) - Norderney - Körperverletzung In der Fußgängerzone auf Norderney kam es in der Nacht zu Freitag zu einem Polizeieinsatz. Zwei Inselbewohner im Alter von 21 und 26 Jahren gerieten nach ersten Erkenntnissen gegen 2.15 Uhr vor einer Gaststätte in der Poststraße in eine körperliche Auseinandersetzung. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige. Rückfragen bitte an: ...

