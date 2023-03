POL-AUR: Aurich - E-Scooter gestohlen

Norden (ots) - Norden - Feuer in Mehrparteienhaus In einem Mehrparteienhaus in der Ufke-Cremer-Straße in Norden hat es am Donnerstag gebrannt. Die Einsatzkräfte wurden gegen 16.30 Uhr alarmiert. Das Feuer brach nach ersten Erkenntnissen im Kellerbereich des Wohnhauses aus und der Rauch breitete sich in dem gesamten Gebäude aus. Einige Bewohner mussten von der Feuerwehr mithilfe einer Drehleiter aus ihren Wohnungen ...

mehr