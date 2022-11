Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei bringt Seniorin sicher nach Hause

Bonn (ots)

Gestern (08. November) bat eine 80-Jährige am Bonner Hauptbahnhof die Bundespolizei um Hilfe, da sie den Weg nach Hause nicht selbstständig antreten konnte. Die Einsatzkräfte ermittelten die richtige Anschrift und brachten die an Demenz erkrankte Frau wieder sicher nach Hause.

Dienstagabend gegen 20:15 Uhr versuchte eine 80-jährige Bonnerin eigenständig den Weg nach Hause zu finden - leider erfolglos. Am Bonner Hauptbahnhof halfen Einsatzkräfte der Bundespolizei der an Demenz erkrankten Frau ohne Jacke, Geld und Hausschlüssel. Die Beamtin und Beamten ermittelten, dass die Frau nicht mehr an ihrer Meldeadresse in Bornheim, sondern in einem Seniorenheim in Bonn wohnte, den Umzug aber aufgrund ihrer Demenz vergessen hatte. Die Einsatzkräfte nahmen die Frau zum Schutz in Gewahrsam und brachten sie anschließend wohlbehalten in ihr neues Zuhause zurück.

