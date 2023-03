POL-AUR: Wittmund - Gefährdung des Straßenverkehrs

Norden (ots) - Norden - Fahrerin eines roten Audi gesucht Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich bereits am Freitag, 03.02.2023, in der Gewerbestraße in Norden ereignet hat. Zwischen 12.30 Uhr und 12.45 Uhr beschädigte nach bisherigem Erkenntnisstand auf dem Parkplatz eines Schnäppchenmarkts eine Autofahrerin beim Ein- oder Aussteigen einen geparkten schwarzen VW. Sie stieß mit der Tür ihres Pkw gegen ...

