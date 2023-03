POL-AUR: Aurich - Diebstahl aus Auto

Wittmund (ots) - Wittmund - Raub in Spielhalle In einer Spielhalle in Wittmund kam es am Mittwochabend zu einer räuberischen Erpressung. Gegen 20 Uhr betrat eine bislang unbekannte männliche Person eine Spielhalle an der Esenser Straße. Unter Vorhalt einer mutmaßlichen Schusswaffe forderte er die Mitarbeiterin zur Herausgabe von Bargeld auf. Die Frau kam der Aufforderung nach und der Mann flüchtete mit einer ...

mehr