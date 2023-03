POL-AUR: Wittmund - E-Scooter war nicht versichert

Norden (ots) - Norden - Radfahrerin verletzt Eine Radfahrerin ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Norden verletzt worden. Auf einem Firmengelände in der Stellmacherstraße wollte ein 33-jähriger Mann mit einem Mercedes Sprinter gegen 15.40 Uhr rückwärts auf die Straße fahren. Hierbei übersah er nach ersten Erkenntnissen eine 31-jährige Fahrradfahrerin, die dort in Richtung Wurzeldeicher Straße fuhr. Es kam ...

mehr