Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Verdächtiger Geruch mündet in Durchsuchung und Ermittlungsverfahren.

Darmstadt (ots)

Ein verdächtiger Geruch, ausgehend von einer Kellerwohnung im Herdenweg, hat am frühen Freitag (11.11.) die Polizei auf den Plan gerufen. Zeugen hatten gegen 00.30 Uhr die Beamten verständigt. Bei ihrer Ankunft trafen die Beamten auf einen 26 Jahre jungen Wohnungsinhaber, der erst nach mehrmaliger Aufforderung seine Haustür öffnete. Weil aufgrund des starken Marihuanageruchs der Verdacht entstand, dass hier ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz vorlag, durchsuchten die Beamten die Wohnung des Darmstädters. Für diese polizeiliche Maßnahme lag das Einverständnis des Tatverdächtigen vor. In seinen Räumen stellten die Ordnungshütenden rund 63 Gramm Marihuana, 82 Gramm Haschisch sowie weitere geringe Mengen Kokain und Amphetamine sicher. Die Beamten leiteten ein Verfahren ein. In diesem wird sich der Darmstädter nun zukünftig verantworten müssen.

