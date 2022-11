Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim-Königstädten: Weißer Range Rover (GG-XA 99) entwendet/ Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag (11.11.) einen weißen Range Rover im Wert von mehreren Zehntausend Euro entwendet. Gegen 7.30 Uhr wurde der Diebstahl des Fahrzeugs mit dem amtlichen Kennzeichen GG-XA 99 bemerkt und die Polizei verständigt. Das Auto war seit 22.00 Uhr am Vortag im Bereich "Am Königstädter Hügel" geparkt.

Wer im Zusammenhang mit dem Diebstahl verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib des gestohlenen Fahrzeugs geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell