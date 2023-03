POL-AUR: Norden - Radfahrerin verletzt

Aurich/Wittmund (ots) - Aurich/Wittmund - Glätteunfälle am Morgen Am Mittwochmorgen kam es in den Landkreisen Aurich und Wittmund zu mehreren Glätteunfällen. In Wirdum fuhr gegen 5.20 Uhr ein 19-jähriger Renault-Fahrer auf der Loppersumer Straße und kam in einer Kurve alleinbeteiligt von der glatten Fahrbahn ab. Er landete in einem Graben und wurde leicht verletzt. Auf der B72 in Norden verlor gegen 8 Uhr auch ein ...

