Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Versuchter Einbruch in Tankstelle

Katzenelnbogen (ots)

Am gestrigen Sonntagmorgen wurde um 06.40 Uhr mitgeteilt, dass in der Bahnhofstraße in Katzenelnbogen, vor der dortigen Raiffeisentankstelle, ein Gullideckel ausgehoben worden sei. Bei der Überprüfung der Örtlichkeit durch polizeiliche Kräfte konnte dann festgestellt werden, dass offenbar versucht wurde, mit diesem Gullideckel die Scheibe des Tankstellengebäudes einzuschlagen. Entsprechende Schäden waren zu erkennen. Wer Hinweise hierzu geben kann möchte sich bitte an die Polizeiinspektion Diez wenden.

