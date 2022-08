Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Motorradfahrer durch Verkehrsunfall schwer verletzt

Allendorf/ B274 (ots)

Am Montagmorgen, gegen 09:00 Uhr, kam es auf der B274 zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad. Der alleinbeteiligte Motorradfahrer verlor aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei stürzte er und verletzte sich schwer. Er wurde durch den Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die B 274 war zeitweise voll gesperrt.

