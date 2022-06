Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Wohnung im Mehrfamilienhaus

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben sich am Samstag (11.06.22) zwischen 11.05 Uhr und 13.55 Uhr gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Klostergasse in der Innenstadt verschafft. Sie beschädigten ersten Erkenntnissen zufolge das Zylinderschloss und gelangten so in die Räume im Obergeschoss des Hauses. In der Wohnung wurden mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt. Die Täter stahlen hochwertigen Goldschmuck. Hinweise von Zeugen liegen nicht vor. Die Polizei in Ibbenbüren nimmt sachdienliche Hinweise entgegen unter Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell