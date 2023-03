Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Raub in Spielhalle

Wittmund (ots)

Wittmund - Raub in Spielhalle

In einer Spielhalle in Wittmund kam es am Mittwochabend zu einer räuberischen Erpressung. Gegen 20 Uhr betrat eine bislang unbekannte männliche Person eine Spielhalle an der Esenser Straße. Unter Vorhalt einer mutmaßlichen Schusswaffe forderte er die Mitarbeiterin zur Herausgabe von Bargeld auf. Die Frau kam der Aufforderung nach und der Mann flüchtete mit einer dreistelligen Summe. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt. Der Mann wird beschrieben als etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank, mit einem hellen Teint. Er trug eine schwarze Mütze und ein schwarzes Tuch vor Mund und Nase. Zudem war mit einer schwarzen Kapuzenjacke, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet. Die Polizei in Wittmund bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04462 9110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell