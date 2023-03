POL-AUR: Norden - Feuer in Mehrparteienhaus

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Norden - Feuer in Mehrparteienhaus

In einem Mehrparteienhaus in der Ufke-Cremer-Straße in Norden hat es am Donnerstag gebrannt. Die Einsatzkräfte wurden gegen 16.30 Uhr alarmiert. Das Feuer brach nach ersten Erkenntnissen im Kellerbereich des Wohnhauses aus und der Rauch breitete sich in dem gesamten Gebäude aus. Einige Bewohner mussten von der Feuerwehr mithilfe einer Drehleiter aus ihren Wohnungen evakuiert werden. Drei Personen erlitten eine leichte Rauchgasintoxikation und kamen ins Krankenhaus. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im fünfstelligen Euro-Bereich. Das Mehrparteienhaus ist derzeit unbewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

