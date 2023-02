Polizei Hagen

POL-HA: Trotz Fahrverbot und unter Drogeneinfluss gefahren

Hagen-Mitte (ots)

Ohne Fahrerlaubnis, dafür unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, fuhr ein 40-Jähriger Dienstag (31.01.) auf dem Graf-von-Galen-Ring in eine Polizeikontrolle. Gegen 10 Uhr war der Hagener mit einem Ford Transit in Fahrtrichtung Körnerstraße unterwegs. Zunächst gab er bei der Kontrolle an, dass sein Führerschein entwendet wurde, ein neues Dokument aber beantragt sei. Die Polizisten ermittelten jedoch, dass der Führerschein des Mannes von der Bußgeldstelle der Stadt Hagen zur Einziehung ausgeschrieben war und gegen ihn ein Fahrverbot vorlag. Das distanzlose Verhalten des 40-Jährigen, seine geröteten Bindehäute sowie verengten Pupillen führten darüber hinaus dazu, dass ihm ein freiwilliger Drogenvortest angeboten wurde, dem er zustimmte. Der Test zeigte an, dass er unter dem Einfluss von Cannabis und Opiaten stand. Der Hagener musste eine Blutprobe abgeben, ihm ist das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum ausdrücklich untersagt. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige. (arn)

