POL-HA: Tatverdächtiger nach Diebstahl gesucht - Wer kennt diese Person?

Hagen-Mitte (ots) - Montagabend (30.01.) gegen 19.30 Uhr beging eine 15-Jährige in Begleitung von zwei weiteren unbekannten Personen einen Ladendiebstahl in einem Geschäft in der Elberfelder Straße. Sie hielt sich an den Schmuckaufstellern auf und entnahm diverse Gegenstände. Eine Person nahm auch eine Jacke an sich. Das Trio versuchte anschließend das Geschäft zu verlassen, hierbei konnte schließlich die ...

mehr