Polizei Hagen

POL-HA: Räuberischer Ladendiebstahl mit Festnahme

Hagen-Mitte (ots)

Montagabend (30.01.) gegen 19.30 Uhr beging eine 15-Jährige in Begleitung von zwei weiteren unbekannten Personen einen Ladendiebstahl in einem Geschäft in der Elberfelder Straße. Sie hielt sich an den Schmuckaufstellern auf und entnahm diverse Gegenstände. Eine Person nahm auch eine Jacke an sich. Das Trio versuchte anschließend das Geschäft zu verlassen, hierbei konnte schließlich die 15-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei aufgehalten werden. Der Ladendetektiv erlitt leichte Verletzungen, da sich die Minderjährige wehrte.

Bei den flüchtigen Tätern handelt es sich um eine männliche Person, die wie folgt beschrieben werden kann: normale Statur, schwarze Mütze, weißer Pullover, dunkle Weste, weiße Jogginghose mit schwarzem Muster/schwarzen Streifen an der Seite, weiße Turnschuhe. Person 2: männlich, schlanke Statur, schwarze Basecap, schwarze Jacke, schwarze Handschuhe. Zum Alter der unbekannten Täter konnten keine Angaben gemacht werden. Vermutlich handelt es sich um gleichaltrige Jugendliche.

Die 15-Jährige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Es konnte im Umfeld des Geschäfts eine Sporttasche mit augenscheinlichem Diebesgut aufgefunden werden. Die Polizisten fertigten Strafanzeigen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise zu den flüchtigen Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegen. (arn)

