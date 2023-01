Polizei Hagen

POL-HA: Trennung eskaliert in Schlägerei zwischen Familienangehörigen

Hagen-Emst (ots)

Am Montag, 30.01.2023, fuhren mehrere Streifenwagen gegen 18:10 Uhr in die Straße Wasserloses Tal. Zuvor suchte eine Frau dort mit Familienangehörigen die Wohnung ihres Ehemannes auf, von dem sie sich trennen wollte. Sie hatte vor, dort Gegenstände abzuholen. Vor und in der Wohnung kam es kurz darauf zu einem Streit, der in einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen sieben Personen im Alter zwischen 22 und 53 Jahren eskalierte. Dabei wurden eine Schneeschaufel und ein Staubsaugerrohr als Schlagwerkzeug benutzt. Ein vorgehaltenes und später sichergestelltes Messer kam nicht zum Einsatz. Ein aufgebrachter 48-Jähriger musste von den Polizisten kurzzeitig gefesselt werden. Dabei setzte er sich zur Wehr. Die beteiligten Personen wurden später in Hagener Krankenhäusern behandelt. Die Ermittlungen zum genauen Hergang hat jetzt die Hagener Kriminalpolizei übernommen. Es wurden Anzeigen wegen einer gefährlichen Körperverletzung und des Widerstands gegen Polizeibeamte vorgelegt. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell