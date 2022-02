Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Räuberischer Ladendiebstahl - Festnahme dank der Mithilfe eines Kunden

Freiburg (ots)

Am Samstagmorgen, 05.02.2022, gegen 08:00 Uhr, konnte ein renitenter Ladendieb in einem Lebensmitteldiscounter in der Konrad-Goldmann-Straße in Freiburg dank der Mithilfe eines Kunden bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Der 55-jährige Mann war zuvor wegen seines auffälligen Verhaltens vom Ladendetektiv angesprochen worden. Daraufhin ergriff dieser jedoch unmittelbar die Flucht und konnte durch das unterstützende Eingreifen eines aufmerksamen Kunden bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen und bei der Durchsuchung des Ladendiebs konnte eine Schinkenwurst im Wert von 3,79EUR, sowie ein Messer aufgefunden werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell