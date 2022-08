LPI-GTH: Bissig und Unbelehrbar

Landespolizeiinspektion Gotha

Zu einem an Dreistigkeit kaum zu überbietenden Vorfall kam es am Freitagabend in Ilmenau. Was war geschehen?

Am Freitagnachmittag stellten Polizeibeamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle eine 27-jährige BMW-Fahrerin fest, als diese, unter Drogeneinfluss stehend, mit ihrem Auto durch Ilmenau fuhr. Da die Frau für die Polizei keine Unbekannte ist, wurde ihr nach der Blutentnahme im Krankenhaus der Autoschlüssel abgenommen, damit sie nun ihr Auto stehen lässt. Denn eine Fahrerlaubnis hat sie schon länger nicht mehr.

Unbelehrbar machte sich die Frau jedoch stracks auf den Weg, holte sich ihren Zweitschlüssel, stieg wieder ins Auto und fuhr davon. Dies blieb aber nicht unbemerkt, parkte das Auto doch direkt gegenüber der Polizei.

Den hinterhereilenden Funkwagen wollte die Frau nun offensichtlich abschütteln, ihre rasante Flucht führte nach Gehren, bis sie in der Esbachstraße abrupt endete. Dort kam sie von der Straße ab, durchbrach einen Zaun, knallte gegen eine Hauswand, das Auto blieb auf der Seite liegen. Wie durch ein Wunder verletzte sich die Frau hierbei nur leicht, aber auch hier war für sie noch nicht Schluss.

Während die Polizisten sie aus dem Auto bergen wollte, biss sie einen der Polizisten in den Arm und wehrte sich vehement gegen die weiteren Maßnahmen der Polizei. Letztlich musste nicht nur die Frau ins Krankenhaus, sondern auch der gebissene Polizist musste ärztlich versorgt werden und ist nun vorerst nicht mehr dienstfähig.

Nun muss sich die Frau nicht nur wegen sämtlicher Verkehrsdelikte verantworten, sondern auch noch wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (ef)

