Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auf Pkw aufgefahren, Fahrer verletzt

Dosdorf (ots)

Zu einem Auffahrunfall an der Baustellenampel der Landstraße 3004 kam es am Freitagnachmittag am Ortseingang Dosdorf. Ein 58-jähriger Opel-Fahrer bemerkte den an der roten Ampel wartenden Audi mit der 25-jährigen Fahrerin zu spät und fuhr auf diesen auf, wobei die Dame im Audi verletzt wurde. Die Feuerwehr von Arnstadt und Dosdorf, als auch die Rettung war vor Ort im Einsatz, beide Pkw waren danach Schrott und mussten abgeschleppt werden. (ef)

