Polizei Hagen

POL-HA: Warnung vor Betrugsmasche - Täter geben sich am Telefon als Mitarbeiter eines Teppichgeschäftes aus und wollen Antiquitäten ankaufen

Hagen (ots)

Am vergangenen Donnerstag (26.01.2023) kontaktierte ein 72-jähriger Mann die Polizei und berichtete den Beamten von einem verdächtigen Anruf. Ein bislang unbekannter Mann gab sich ihm gegenüber als Mitarbeiter eines Teppichgeschäftes aus, fragte ihn nach Antiquitäten, Porzellan und hochwertiger Kleidung und bot dem Hagener an, ihm die Ware abzukaufen. Der Anrufer beendete das Gespräch unmittelbar nachdem der 72-Jährige ihm sagte, dass er nichts davon zu Hause habe. Die Polizei Hagen warnt ausdrücklich davor, unbekannten Personen am Telefon Angaben zu personenbezogenen Daten oder gegebenenfalls dem Besitz von hochwertigen Gegenständen zu machen. Sollten Sie derartige Anrufe erhalten und Zweifel an der Glaubwürdigkeit haben, beenden Sie das Gespräch unmittelbar. (sen)

