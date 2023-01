Polizei Hagen

POL-HA: Zusammenstoß mit zwei Verletzten

Hagen-Emst (ots)

In der Straße Zur Hünenpforte kam es am Montag (30.01.2023) zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Gegen 07.30 Uhr übersah ein 31-jähriger Mercedes-Fahrer aus ungeklärter Ursache einen entgegenkommenden, vorfahrtberechtigten Twingo. Der Hagener wollte nach links auf die A 45 in Richtung Dortmund abbiegen, als ihm die Breckerfelderin entgegen kam. Die 51-Jähriger war in Richtung Hohenlimburg unterwegs. Bei dem Unfall verletzten sich beide Autofahrer leicht. Sie mussten ambulant in Krankenhäusern behandelt werden. An den Autos entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Feuerwehr beseitigte zudem ausgetretene Betriebsflüssigkeiten. (arn)

