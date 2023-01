POL-MK: Hoher Sachschaden bei Brand von Mülltonnen

Meinerzhagen (ots) - Unbekannte haben am Silvesterabend gegen 22.30 Uhr einen Altpapiercontainer an der Friedrich-Ebert-Straße in Brand gesetzt. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Mit einem Lochband in der Jackentasche im Wert von knapp 10 Euro verließ ein 35-jähriger Mann am Samstagmorgen einen Baumarkt am Darmcher Weg - allerdings ohne zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin hatte ihn beobachtet und sprach ...

mehr