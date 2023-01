Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Frau mit Feuerwerksrakete beschossen/Tresor entwendet/Jalousie mit Feuerwerk durchschlagen

Kierspe (ots)

Eine 58-jährige Frau wurde am Freitag kurz vor 23 Uhr Am Stadion mit einer Feuerwerksrakete beschossen. Die Frau ging mit einer Verwandten und einem Hund spazieren und kam am Schwimmbad an mehreren Jugendlichen vorbei, die mit Böllern und Raketen schossen. Auf ihre Beschwerde hin gingen die Jugendlichen zunächst weg, um dann jedoch - so der Eindruck der Frauen - eine Rakete in ihre Richtung abzufeuern. Sie verfehlte die 58-Jährige nach ihren Angaben nur um ein paar Zentimeter. Die Frauen holten die Polizei. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei nach den Jugendlichen verlief erfolglos.

Am Freitag zwischen 10 und 23 Uhr sind Unbekannte in ein Wohnhaus an der Wiesenstraße eingebrochen. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und durchwühlten das gesamte Gebäude und entwendeten schließlich einen Tresor.

Ein "römisches Feuerwerk" hat am Silvesterabend gegen 22 Uhr eine Fensterjalousie eines Wohnhauses an der Bachstraße durchschlagen. Die Lichtkugel schlug ein 10 mal 10 Zentimeter großes Loch in die Jalousie des acht Meter von der Straße entfernt stehenden Hauses, prallte gegen die geschlossene Fensterscheibe und drehte sich bis zum Verglühen zwischen Glas und Innenseite der Jalousie. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. (cris)

