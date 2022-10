Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Grob verkehrswidrig und rücksichtslos - AMG-Fahrer wird Auto und Führerschein abgenommen

Hamm (ots)

Für einen 20-jährigen Mercedes-Fahrer endete am Donnerstag, 27. Oktober, gegen 20.45 Uhr, die Fahrt auf einem Tankstellengelände an der Hammer Straße - sowohl sein Auto als auch der Führerschein wurden sichergestellt.

Zuvor fiel der 20-Jährige einem Motorradpolizisten auf, als er mit stark überhöhter Geschwindigkeit die Dortmunder Straße in Richtung Osten befuhr. Mit aufheulendem Motor setzte der AMG-Fahrer seine Fahrt über die Radbodstraße in Richtung Norden und im weiteren Verlaufe über die Römerstraße fort. In dem Kreuzungsbereich musste er eine Vollbremsung durchführen um einen Zusammenstoß mit dem dort vorausfahrenden Fahrzeug zu vermeiden. Mit teilweise bis zu 140km/h fuhr der Fahrzeugführer hierbei vor dem Motorradpolizisten her. Den Versuch ihn anzuhalten konterte der AMG-Fahrer durch Beschleunigen seines Autos, ehe sich der Beamte verkehrsbedingt vor das Auto setzen und den Fahrer so auf einem Tankstellengelände anhalten und kontrollieren konnte.

Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Das Fahrzeug sowie der Führerschein des 20-Jährigen wurden sichergestellt. (ds)

