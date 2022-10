Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Heessen (ots)

Über ein auf Kipp stehendem Fenster in einem Mehrfamilienhaus am Schlagenkamp gelang es Einbrechern am Samstag, 29. Oktober, zwischen 16 Uhr und 22.30 Uhr, in eine Erdgeschosswohnung zu gelangen.

Nachdem die Räume nach Diebesgut durchsucht wurden, nahmen die Täter Schmuck, Bargeld und Unterhaltungselektronik als Beute mit.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell