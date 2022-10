POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Gleich fünf Mal versuchte ein Einbrecher am frühen Freitagmorgen, 28. Oktober, in der Bockumer Heide in Wohnhäuser einzudringen. Zwischen 4 Uhr und 6.30 Uhr versuchte er, die Terrassentüren der Häuser aufzuhebeln. In einem Fall gelang es ihm, eine Wohnung nach Diebesgut zu durchsuchen. Alle anderen Fälle blieben im Versuch stecken. In einem anderen Fall drückte der Täter mit Gewalt ein ...

