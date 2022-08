Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nachts im Wald mit Kettensäge - kein neuer Eifel Krimi - Bundespolizisten treffen Holz Dieb auf frischer Tat

Aachen Hellenthal Euskirchen (ots)

Mitten in der Eifel heute Morgen (04.08.22) um kurz vor 02:00 Uhr. Alles schläft, nur zwei Bundespolizisten müssen sich noch durch die Nacht arbeiten. Gestört wird die Ruhe nur durch in der Ferne hörbare Sägegeräusche. Die Abgelegenheit an der B258, in idyllischer Lage bei Hellenthal, macht sich ein 53-jähriger Belgier zunutze um für den Winter vorzusorgen. Sein Transporter ist bereits mit 15 Baumstämmen von jeweils 1 Meter Länge vollgeladen, als die Bundespolizisten das nächtliche Treiben stören. Die Kettensäge ist noch heiß, die Spurenlage eindeutig. Hier ist kein neuer Drehort für einen Eifel Krimi, sondern ein Holz Dieb bei der Arbeit. Die zuständigen Kollegen der Polizei Euskirchen werden hinzugerufen. Diese stellen das Fahrzeug sicher und beschlagnahmen Diebesgut und Kettensäge. Der Mann wird mit zur Dienststelle genommen und zahlt dort eine Sicherheitsleistung von 400 Euro. Eine Anzeige wegen Diebstahl wurde eingeleitet

