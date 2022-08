Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Erpresser in Aachen gefasst - mit Koks in Hosentasche

Aachen (ots)

Am 02.08.2022 gegen 22:30 Uhr, wurde ein 32-jähriger Mann aus Dortmund durch die Bundespolizei am Aachener Hauptbahnhof grenzpolizeilich kontrolliert. Die Überprüfung im Fahndungssystem ergab einen Fahndungstreffer der Staatsanwaltschaft Dortmund. Der gebürtige Brasilianer wurde wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung gesucht. Von ursprünglichen 5 Jahren und 6 Monaten Freiheitsstrafe war noch eine Restfreiheitsstrafe von 509 Tagen zu verbüßen. Zudem wurde der Mann wegen Diebstahlsdelikten und Unterschlagung gesucht. Bei der Durchsuchung fanden die Bundespolizisten noch ein Päckchen mit 24 Gramm Kokain in der Hosentasche des Mannes, dieses wurde vor Ort beschlagnahmt. Nachdem ein Arzt die Gewahrsamsfähigkeit festgestellt hatte, wurde der 32-Jährige dem Polizeigewahrsam zugeführt.

