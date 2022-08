Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 16-Jährigen getreten und mit Pfefferspray verletzt - Bundespolizisten stellen Tatverdächtigen

Bochum - Hattingen (ots)

Gestern Abend (02. August) soll ein Jugendlicher im Bochumer Hauptbahnhof angegriffen und mit Pfefferspray besprüht worden sein, weil dieser seine Habseligkeiten nicht aushändigen wollte. Ein Tatverdächtiger konnte 2,5 Stunden später gestellt werden, wobei dieser Widerstand leistete.

Gegen 21 Uhr informierte ein Reisender die Bundespolizisten über eine begangene Straftat im U-Bahnbereich des Hauptbahnhofs Bochum. Ein Rettungswagen sei bereits verständigt worden. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 16-Jährigen, welcher über starke Schmerzen im Augenbereich klagte. Der Deutsche gab an, dass er die Rolltreppe befahren habe, als ihn eine fünfköpfige Gruppe angesprochen habe. Zunächst haben diese ihn nach der Uhrzeit gefragt, ihn dann jedoch aufgefordert seine Taschen zu leeren. Zudem haben die Jugendlichen ihm Gewalt angedroht, sollte er seine Habseligkeiten nicht aushändigen wollen.

Der Hattinger habe daraufhin versucht sich zu entfernen, sei dann aber von einem Unbekannten gegen einen Automaten gestoßen worden. Anschließend sei die Gruppe ihm gefolgt und dabei habe einer der Angreifer versucht, ihn durch Tritte zu Boden zu bringen. Am Ende der Ebene sei es den Unbekannten gelungen, den 16-Jährigen einzuholen. Daraufhin haben diese ihn mehrfach geschubst und gemeinsam auf ihn eingetreten. Zudem sei er mit Pfefferspray besprüht worden, als er bereits am Boden gelegen habe. Anschließend seien die Täter in Richtung Busbahnhof geflohen.

Der Jugendliche wurde durch Rettungskräfte versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Zeugen (17, 17) äußerten, dass sie lediglich eine Personengruppe haben wegrennen sehen. Zudem gaben sie Personenbeschreibungen der Unbekannten gegenüber den Bundespolizisten ab. Eine Nahbereichsfahndung verlief zunächst ohne Erfolg. Die Videoaufnahmen der Überwachungskameras wurden ausgewertet. Damit wurden die Tathandlungen der Täter aufgezeichnet.

Gegen 23:30 Uhr traf eine Streife der Bundespolizei in der Haupthalle auf zwei Tatverdächtige der Gruppe, welche sie wiedererkannten. Als die Beamten diese aufforderten stehen zu bleiben, ergriffen sie die Flucht in Richtung Buddenbergplatz. Daran konnten die Einsatzkräfte den 15-jährigen Bochumer hindern und brachten ihn zu Boden. Dabei leistete der Deutsche erheblichen Widerstand und trat mehrfach nach den Beamten. So traf er einen Polizisten mit dem Schuh am Kopf. Dank der Videoauswertung konnte der 15-Jährige als einer der Täter identifiziert werden. Zudem wurde festgestellt, dass der Bochumer den Geschädigten mehrfach getreten hat.

Auf dem Smartphone zeigte der Jugendliche den Beamten das selbst aufgenommene Video der Tathandlung. Des Weiteren konnten mehrere Chatverläufe mit den Tatbeteiligten festgestellt werden. Das Mobiltelefon den 15-Jährigen wurde als Beweismittel sichergestellt.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Raubs, gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell