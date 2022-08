Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 38-jährigen Kroaten auf der Bundesautobahn A 40

Bild-Infos

Download

Kleve - Kempen - Straelen (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei hat am Dienstagnachmittag, 2. August 2022 auf der Bundesautobahn A 40 an der Anschlussstelle Straelen einen 38-jährigen Kroaten verhaftet. Der Mann reiste zuvor als Beifahrer in einem VW Transporter mit italienischer Zulassung aus den Niederlanden in das Bundesgebiet ein. Im Rahmen der Personalienüberprüfung in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich heraus, dass der Reisende mit einem Untersuchungshaftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Bonn wegen Wohnungseinbruchdiebstahl gesucht wurde. Nach Abschluss der polizeilichen wird die Person am Mittwochmorgen dem Haftrichter beim Amtsgericht Krefeld zwecks Eröffnung des Haftbefehls vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell