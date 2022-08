Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Freiwillig auf der Dienststelle: Bundespolizei nimmt Melder selbst wegen dringendem Tatverdacht fest

Am Montagabend (01. August) nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei auf der Dienststelle am Bonner Hauptbahnhof einen Mann fest, der eigentlich nur eine Straftat zur Anzeige bringen wollte. Nach Ermittlungen und Rücksprache mit der Polizei Bonn, handelte es sich bei dem 20-Jährigen jedoch selbst um den gesuchten Tatverdächtigen - Festnahme!

Montag gegen 20:00 Uhr betrat ein junger Mann die Dienststelle der Bundespolizei im Bonner Hauptbahnhof, um einen Raub zu seinem Nachteil zur Anzeige zu bringen. Nach seiner Aussage hätten Einsatzkräfte der Polizei Bonn den Sachverhalt am Vortag aufgenommen. Um die Zusammenhänge aufzuklären, kontaktierten die Bundespolizistinnen und Bundespolizisten die Polizei Bonn und ermittelten, dass es sich bei dem Deutschen ohne festen Wohnsitz nicht um den Geschädigten, sondern um den gesuchten Tatverdächtigen selbst handelte. Aufgrund von Flucht- und Verdunklungsgefahr wäre ein Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Raubes bereits in Arbeit. Die Beamtinnen und Beamten auf der Wache nahmen den 20-Jährigen vorläufig fest und überstellten ihn in das Polizeigewahrsam der Polizei Bonn.

