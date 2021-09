Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210907 - 1086 Frankfurt-Eschersheim: Farbschmierereien vor Schule

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Montag auf Dienstag (07.09.2021) haben Unbekannte vor einer Schule in Eschersheim Farbschmierereien auf der Straße hinterlassen. Gegen 1:40 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass zwei Personen in der Josephstraße im Bereich einer Schule Graffitis anbringen würden. Vor Ort konnte eine Streife an den Zugängen der Schule rotweiße Graffitis mit teils politischen Inhalten auf der Straße feststellen. Diese wurden offenbar mit Sprühkreide aufgetragen. Letztlich ließen sich die "Kunstwerke" mittels einer Straßenreinigung entfernen. Die Straßenbemaler konnten nicht angetroffen werden.

