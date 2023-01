Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Containerbrand/Ladendieb mit Messer in Baumarkt

Meinerzhagen (ots)

Unbekannte haben am Silvesterabend gegen 22.30 Uhr einen Altpapiercontainer an der Friedrich-Ebert-Straße in Brand gesetzt. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Mit einem Lochband in der Jackentasche im Wert von knapp 10 Euro verließ ein 35-jähriger Mann am Samstagmorgen einen Baumarkt am Darmcher Weg - allerdings ohne zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin hatte ihn beobachtet und sprach ihn draußen auf dem Parkplatz an. Er gab an, es "vergessen" zu haben. Bei seiner Durchsuchung fanden Polizeibeamte ein Einhandmesser. Deshalb schrieben sie eine Anzeige wegen Ladendiebstahls mit Waffen. Das Messer wurde sichergestellt. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell