Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kleinbrände/ Feuerwerkskörper auf Fahrzeug/ Randale am Bahnhofsplatz/ Streit um Auktion

Werdohl (ots)

In der Silvesternacht gab es in Werdohl mehrere Kleinbrände: Um 0.10 Uhr brannten an der Osmecke eine Hecke und ein Baum. Um 1.40 Uhr rollten Feuerwehr und Polizei zu einem Containerbrand an der Berliner Straße. An der Gildestraße wurde gegen 0.40 Uhr ein vorbeifahrendes Fahrzeug mit Feuerwerk beworfen. Die Frontscheibe bekam einen Riss. Die Fahrerin erstattete Anzeige. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Mehrmals half die Polizei hilflosen Personen, den Weg nach Hause zu finden oder mahnte bei ausufernden Partys zur Ruhe. An der Karl-Schloemer-Straße brannte kurz nach 1 Uhr die Front eines geparkten Pkw. Ein Zeuge sah die Flammen von seinem Balkon aus und löschte sie mit einem Feuerlöscher, so dass es bei einer geschmolzenen Verkleidung blieb. Der Schaden wird auf mindestens 3000 Euro geschätzt. Um 4.40 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zur Altenaer Straße aus, weil dort mehrere Mülltonnen brannten. Zehn Minuten später stand ein Container an einem Discounter am Pungelscheider Weg in Brand.

Eine Gruppe Jugendlicher randalierte am Neujahrsmorgen kurz vor 8 Uhr am Bahnhofsplatz. Als die Polizei eintraf, lagen diverse Mülltonnen und Sitzbänke einer Bäckerei auf der Fahrbahn und die gläserne Trennwand eines Buswartehäuschens war zersplittert. Die Jugendlichen flüchteten über den Bahnübergang und dann über die Bahngleise. Die Polizeibeamten konnten einen 14-Jährigen festhalten. Er bestreitet eine Tatbeteiligung und wurde den Eltern übergeben.

Zwei Nutzer eines Online-Auktionsportals haben sich gegenseitig wegen Betrugs angezeigt. Ein Werdohler wollte Silberschmuck verkaufen und legte den Preis bei einem Euro fest. In der Beschreibung schrieb er etwas von "Platzhalterpreis", und aktivierte dann das Kästchen "Direktkauf". Darauf schlug ein Käufer zu, überwies den einen Euro und die Auktion war beendet. Nun wollte der Käufer das Silber haben. Als sich der Werdohler weigerte, bekam er ein Schreiben eines Anwalts mit einer vierstelligen Schadensersatzforderung. Der Käufer zeigte den Werdohler an. Am Neujahrsmorgen erstattete nun auch der Werdohler Anzeige bei der Polizei wegen Betrugs. (cris)

