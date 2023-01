POL-MK: Diebstahl von Roller und E-Bike

Hemer (ots) - Zahlreiche Brände beschäftigten Polizei und Feuerwehr in der Nacht zu Neujahr. An der Hauptstraße geriet um 21.40 Uhr eine Mülltonne in Brand, die unter dem Vordach eines Mehrfamilienhauses stand. Die Tonne brannte aus. Es entstand auch Sachschaden am Haus. An der Steinert warfen Täter gegen 23.45 Uhr Böller in einen Abfallbehälter. Auch dieser ...

